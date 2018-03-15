В эти дни исполняется год с введения нынешней властью блокады Донбасса. Принимая решение, власть "продавала" свою обычную мантру о патриотизме и уверяла, что блокада навредит самопровозглашенным "республикам". На деле она навредила всей Украине, проанализировал в своей колонке на "Сегодня" народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин..

Решение о блокаде сделало ещё тяжелее жизнь людей по обе стороны линии конфликта, увеличило дефицит энергоносителей, разорвало производственные циклы, удорожало уголь, который теперь импортируется из далеких ЮАР и США. Страна потеряла 1% роста ВВП – 30 млрд гривен, получила падение промпроизводства и увеличение дефицита внешней торговли на 2,5 млрд долларов по оценкам самой власти. В реальности этот показатель существенно хуже.

Сегодня очевидно, что блокада Донбасса – это не просто ошибка, это антигосударственное решение, принятое из-за слабости нынешней власти, вопреки рекомендациям стран G7. Призывы международных партнеров были властью проигнорированы в угоду своему политическому курсу на милитаризацию и исключения Донецкой и Луганской областей из общественно-политической жизни страны.

Спустя год оценки G7 подтвердились цифрами. Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли говорит, что за решение о блокаде Украина заплатила огромную социальную и экономическую цену и что оно способствовало ослаблению экономики. По оценкам экспертов, бюджеты всех уровней и Пенсионный фонд недополучили 12 млрд гривен.

Кроме усиления гуманитарной катастрофы, ухудшения и без того тяжелой жизни людей на Донбассе, экономических потерь страны, решение властей о блокаде создало условия для криминального контрабандного бизнеса в торговле с ОРДЛО, который теперь процветает.

Власть сделала лживо декларируемую ею цель – объединение страны и возврат Донбасса – еще дальше. Записанная в Минских соглашениях экономическая реинтеграция неконтролируемых территорий на деле становится дезинтеграцией. Страна потеряла год роста, блокада продолжает вредить интересам государства и его граждан.

После победы на выборах мы отменим блокаду Донбасса, обеспечим политическое урегулирование конфликта и вернем мир в Украину. Мы отменим все решения, приносящие вред людям, экономике и мирному развитию страны.