В Украине подорожал алкоголь [ Редактировать ]
В феврале 2018 года показатель роста инфляция на потребительском рынке страны составил 0,9%. Об этом сообщает сайт Госслужбы статистики Украины.
В связи с этим, за месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем выросли на 0,9%.
Более всего подорожали фрукты - на 6,8%. Рыба возросла в цене на 2,4%, хлеб - на 1,6%, а овощи - на 1,5%.
Подорожали и акцизные товары: табачные изделия и алкоголь в среднем "потяжелели" на 1,4%. В частности, табак - на 2,1%, алкоголь - на 0,7%.
Кроме того, существенно поднялись цены и на проезд в автодорожном транспорте - на 2,7%. Топливо и масла подорожали на 2,2%.
На воду и электроэнергию, а также газ цены поднялись на 0,4%. А тарифы на содержание домов и придомовых территорий выросли на 2,2%.
Напомним, что инфляция в Украине превысила прогноз Нацбанка.
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