У Парижі протестують сотні курдських демонстрантів [ Редактировать ]
Близько трьох сотень курдських демонстрантів протестували перед американським посольством у Парижі. Так учасники акції хотіли привернути увагу США до наступу турецьких військ на сирійську провінцію Африн.
Не минулося без сутичок з поліцією. Правоохоронці зупинили активістів щоб перевірити документи, ті чинили опір і проти мітингарів застосували сльозогінний газ. Кількох людей поранено. Операцію "Оливкова гілка" турецькі війська розпочали два місяці тому - щоб витіснити курдів з південного кордону країни.
по теме
Покушение на Скрипаля: США, Великобритания, Франция и Германия сделали совместное заявление
США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением
Курдські демонстранти пікетували посольство США у Парижі
Учасники акції хотіли привернути увагу США до наступу турецьких військ на сирійську провінцію Африн. Не минулося без сутичок з поліцією.
Франція готова завдати удару по Сирії - Макрон
За словами французького президента, якщо головною ціллю атак урядових військ були цивільні - Франція діятиме так само гостро, як і американці.
В ресторане Парижа мужчине отрубили руки и сняли скальп
В ресторане Парижа (Франция) двое неизвестных с саблей и мачете напали на 35-летнего уроженца Шри-Ланки.
Трамп и Меркель выдвинули требования к России
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.