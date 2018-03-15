В Коммунарском микрорайоне Запорожья орудует жестокий живодер. Трупы замученных животных он выбрасывает на улицу.

Так, недавно здесь нашли двадцать трупов котов. Явно они убиты.

Неравнодушные защитники животных подняли панику в сети - кто это и как наказать живодера? При этом, они жалуются, что полиция никак не реагирует.

Ранее в Сумской области жестоко убили 20 собак.