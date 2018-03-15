В Запорожье живодер разбросал трупы замученных котов по городу (фото) [ Редактировать ]
В Коммунарском микрорайоне Запорожья орудует жестокий живодер. Трупы замученных животных он выбрасывает на улицу.
Так, недавно здесь нашли двадцать трупов котов. Явно они убиты.
Неравнодушные защитники животных подняли панику в сети - кто это и как наказать живодера? При этом, они жалуются, что полиция никак не реагирует.
Ранее в Сумской области жестоко убили 20 собак.
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