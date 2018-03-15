У космического телескопа "Кеплер" запасы топлива приблизились к критической отметке, сообщает NASA.

Топливо использовалось космическим аппаратом для ориентации в пространстве: поиск планет вне Солнечной системы и корректировке солнечных панелей для питания внутренней электроники.

Как только топливо закончится, телескоп станет неуправляемым, внутренние батареи разрядятся, и он выключится навсегда.

Телескоп "Кеплер" в космосе

Поэтому NASA сейчас активно собирают как можно больше научных данных с телескопа перед его выходом из строя.

Установить точные сроки прекращения работы "Кеплера" установить сложно, поэтому ученые следят за падением давления в топливных баках и падением мощности реактивных двигателей.

Первая обнаруженная "Кеплером" экзопланета в "обитаемой зоне"

Космический телескоп "Кеплер", названный в честь знаменитого немецкого математика и астронома, запустили в 2009 году специально для поиска экзопланет. Основная программа была рассчитана на 3,5-4 года.

С 2010 по 2013 годы телескопом были сделаны сенсационные открытия. К примеру, были обнаружены планеты размером с нашу Землю и даже меньше. За все время работы телескоп обнаружил около 1000 экзопланет.

Стабилизация "Кеплера" основанная на принципе действия солнечного света

В 2013 году "Кеплер" вышел из строя из-за сбоя в одном из двигателей и телескоп потерял ориентацию в пространстве, но позже его работу удалось восстановить, однако точная ориентация аппарата стала невозможна.

Тем не менее, аппарат продолжил работу по поиску экзопланет и даже смог сделать несколько сенсационных открытий находясь в аварийном режиме.

Значимые открытия "Кеплера":

Открытие первых пяти "горячих Юпитеров" (Kepler-4 b, Kepler-5 b, Kepler-6 b, Kepler-7 b и Kepler-8 b);

Обнаружение рекордно малой известной экзопланеты — Kepler-10 b;

Обнаружение первой суперземли в "обитаемой зоне" (Kepler-22 b);

Наблюдение за сверхновой KSN 2011b в процессе взрыва;

Открытии, экзопланеты размером с Землю и вращающейся в обитаемой зоне звезды, похожей на наше Солнце - Kepler-452 b;

Kepler-39 b — первый подтверждённый коричневый карлик;

Kepler-90 — самая густонаселенная звездная система с 7 планетами.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, как телескоп "Кеплер" нашел планету с необычной орбитой.