Міністерство освіти обговорює новий принцип зарахування дітей у перший клас. Після 23 квітня готовий документ передадуть у Мінюст. А вже з 1 вересня діти вчитимуться у Новій українській школі. Як зараховуватимуть до неї першачків? Дізнавалися наші кореспонденти.

"З першого вересня 2018 року реформа Нова українська школа стартує абсолютно по всіх школах України" , - розповідає Оксана Макаренко, радник Міністра освіти і науки України

До школи за місцем проживання. Це одне з положень нової освітньої реформи, яке занепокоїло батьків.

"Якщо ми прописані в Кременчуці і живемо в Києві на квартирі, яку знімаємо, то виходить ми не маємо право нормально поступити в школи Києва, в районі якому живемо."

Київ, Теремки-2. Шановній пані міністру відомо про цей мікрорайон. Ви не звертали увагу, що зі школами та садками тут дуже, дуже погано.

Але у Мінюсті пояснюють, немає реєстрації - підійдуть й інші документи.

"Це може бути штамп в паспорті, це може бути витяг з єдиного державного реєстру, це може бути договір про право власності одного з батьків на житло, це може бути договір оренди, але він має бути завірений нотаріально" , - пояснює Оксана Макаренко, радник Міністра освіти і науки України.

Однак юристи зазначають.

"Договори винаймання житла, особливо короткострокові, вони не потребують будь-якого нотаріального посвідчення і звичайної копії договору, завіреної батьками, там достатньо для того, щоб школа була зобов'язана приймати дитину" , - розповідає Михайло Ілляшев, адвокат.

Виходить питання не в реєстрації, а у фактичному проживанні дитини. У школі, яка закріплена за вашою адресою - відмовити наче й не мають права. Але першими все одно зарахують дітей з відповідною пропискою. Всіх інших прийматимуть на вільні місця, якщо такі будуть. Міністерство пропонує зараховувати першачків у два етапи. З 1 по 15 червня діятиме такий принцип: фактичне проживання на території обслуговування школи; брати або сестри, які вже навчаються у школі; діти працівників закладу; вік (перевага надається старшій дитині).

Якщо ви проживаєте на території обслуговування певної школи - доведіть і маєте шанс бути зарахованим.

Далі, в разі, якщо ще залишилися вільні місця, приймуть тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються у цій школі.

Та тих, чиї батьки працюють у закладі. Ну і в останню чергу, зарахують тих, що старші по віку.

А що робити тим, хто не хоче йти до школи поблизу?

"У меня есть огромное желание отдать ребенка в хорошую школу, с хорошими рекомендациями. Но, к сожалению, мы закреплены только за определенной школой в нашем районе. Это очень большая проблема. Я конечно же отнесла заявление в то учреждение, в которое хочу. Мне сразу ответили, вы знаете о новых правилах. Ну, будут места мы вас возьмем. Не будут - как получится" , - розповідає Марія Резнік, киянка.

У Міністерстві заспокоюють. Запевняють, заяву можна подавати в будь-який заклад. Все, що треба

"Пишите заяву, приносите медичну довідку, форми 0-86, і ще додатково показуєте свідоцтво про народження дитини. Це до 31 травня треба зробити. Кількість шкіл, в які ви можете подати заяву необмежена", - говорить Оксана Макаренко, радник Міністра освіти і науки України.

Однак гарантовано зарахують вас лише до школи, за якою ви закріплені. А от про те, яку саме школу обрати, чиновники радять не турбуватися. З часом, запевняють - вони зрівняються. Тобто від усіх вимагатимуть приблизно однакових результатів навчання. Успішність дитини мірятимуть не оцінками, а як вона використовує знання на практиці.