Скандал у США: школярі занепокоєні своєю безпекою [ Редактировать ]
Половинчасте рішення. У США на тлі масових антизбройних протестів - конгресмени проголосували за закон, який допоможе школам уникнути насилля. Але на серйозні обмеження влада, як і раніше, йти не готова. Чого вимагають протестувальники - Дмитро Анопченко розповість.
Біля стін Білого дому сотні людей, переважно - школярі. Плакати саморобні, серед популярних гасел - "Am I next?" - "Чи я - наступна жертва?". На мітинг скликали через соцмережі. Прихильників зібралося - неочікувано багато.
Люди зазвичай відвертаються від таких новин уже за кілька днів після трагедії. Хочуть забути. Ось чому ми тут - ми не хочемо, щоб так було. Потрібно, щоб це було востаннє, щоб такого більше не повторилося!
Схожі протести напередодні прокотилися по всій Америці. Ось - Нью-Йорк.
"We want check".
Ось Лос-Анджелес. Тут протестувальники вздовж дороги вишикувались. І за сигналами машин зрозуміло, як багато людей їх підтримують.
Тут, у Конгресі, звісно, не могли не відреагувати. Палата представників ухвалила законопроект, який різко збільшує допомогу школам і місцевій поліції - щоб не допустити нових трагедій із застосуванням зброї. Документ зібрав величезну кількість голосів - 407.
Утім, фінансової допомоги мало - вулиця вимагає збройових обмежень, а політики піти на таке не готові. Адже вільна закупівля зброї - основа виборчої кампанії Дональда Трампа, якщо він від неї відмовиться - умить розгубить прихильників.
У самому Паркленді - містечку, де відбувся "кривавий інцидент", згадували загиблих, молилися, приносили квіти та іграшки. І основне, про що говорили школярі, яким вдалося вижити, - що досі почуваються незахищеними.
"Ми повинні об'єднатися - тому що влада про нас не дбає, нас зрадили".
"Якщо дати всім ще більше зброї - то отримати "стволи" стане ще легше. Тоді дедалі частіше братимуть гвинтівки, та йтимуть у школи, і стрілятимуть тут усіх".
Але саме цей спосіб розв'язання проблеми зараз вибрали. Губернатор Флориди підписав закон, який по всьому штату дозволяє вчителям та іншим працівникам шкіл носити зброю на уроки. Водночас, є і обмеження. Зброю тепер можна буде купити не з 18 років, а лише з 21. А між оплатою та отриманням товару в магазині повинно минути три дні - щоб ті, хто кинувся купувати пістолет чи гвинтівку в пориві гніву, за цей час трохи "заспокоїлися" і передумали.
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