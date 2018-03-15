С четверга, 15 марта, в Киеве вступили в силу новые требования к маршруткам. Об этом сообщил замглавы КГГА Дмитрий Давтян на своей странице Facebook.

"С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - написал он.

По мнению чиновника, таким образом столичные власти смогут вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

"Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит", - отметил Давтян.

Напомним, что киевлян шокировала "гоночная" маршрутка.