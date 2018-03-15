В центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме [ Редактировать ]
В четверг, 15 марта, в центре столицы на улице Владимирская, 49А загорелся дом. Информация о пожаре поступила спасателям Киева в 14.37, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Прибывшие на место специалисты установили, что загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями. В 15.36 пожар на площади 20 квадратных метров был локализован, а в 15.49 - полностью ликвидирован.
На месте происшествия работало две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.
Напомним, что в Киеве у станции метро произошел пожар.
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