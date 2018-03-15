В Киеве хотят запретить переименование улиц [ Редактировать ]
В Киеве могут ввести мораторий на переименование улиц на 7 лет. Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщают Украинские новости.
Киевский городской совет за последние три года переименовал около 200 улиц, в том числе 162 - в рамках декоммунизации. Это процесс, который проходит по всей стране. При этом я могу понять возмущение некоторых киевлян, поскольку не все поддерживают массовые переименования. Для снятия социального напряжения нужно искать компромисс. Таким компромиссом может стать мораторий на переименование улиц сроком на 7 лет. Тем более, что в Киеве процесс декоммунизации практически завершен.
"Для присвоения новых названий в честь героев, выдающихся украинцев у нас есть четкая процедура, с которой можно ознакомиться на веб-портале киевской власти. Там же, кстати, доступен полный перечень переименованных улиц с объяснениями новых названий", - отметил секретарь Киевсовета.
Политики обязательно должны рассматривать петицию о переименовании, если она наберет 10 тысяч голосов отметил он.
Напомним, что в Украине переименовали 7 населенных пунктов.
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