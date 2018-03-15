Громкие назначения в ВР: Кто стал новым омбудсменом и главой Счетной палаты? [ Редактировать ]
Немного отдохнув, депутаты вернулись к кадровым вопросам. И вечернее заседание прошло не менее результативно. Был избран глава Счетной палаты и обмудсмен. Уполномоченным по правам человека - стала Людмила Денисова. А место исполняющего обязанности главы комитета по социальной политике занял Сергей Каплин. Подробнее расскажет Александр Васильченко.
Вечернее заседание парламентарии начали с вопроса о назначении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. На эту должность претендовали нардеп - Людмила Денисова и правозащитник Андрей Мамалыга. Оба кандидата с трибуны уверяли, что достойны должности.
"Я докладу максимум зусиль, до захисту прав українських представників кримсько-татарськорго народу, і всіх, хто потребує захисту. Не залишимо без уваги і внутрішньо-переміщених осіб", - заявила Людмила Денисова, народный депутат, "Народный фронт".
"Вже біля 20 років я займаюся правозахисною діяльністю в статусі адвоката. На моєму рахунку сотні кримінальних справ, виграні справи в Европейському суді з прав людини", - пояснил Андрей Мамалыга, правозащитник.
Бурную дискуссию в зале вызвали сами не кандидаты, а процесс голосования. Выбирать в темную или голосовать в открытую? - мнения разошлись.
"Питання в тому, що ми обираємо людину, яка протягом 7 років буде піклуватися про права всіх людей. В тому числі - які засуджені, які знаходяться у в'язницях", - сказал Мустафа Наем, народный депутат, фракция "БПП".
В итоге, решили голосовать не выходя из сессионного зала. 280 голосов "за" и Рада выбрала омбудсменом Людмилу Денисову.
Затем Рада перешла к рассмотрению вопроса о формировании нового состава Счетной палаты и назначения ее главы. На этот пост претендовали аж 23 кандидата. С этим была категорически не согласна оппозиция. По их мнению, главой счетной палаты должен быть кандидат не парламентского большинства.
"Рахункова палата - це той інструмент контролю за використанням бюджетних коштів, який завжди в нормальній країні повинен ефективно працювати. Є тим інструментом, який завжди в нормальних європейських країнах є під контролем опозиції. Коли опозиція має можливість через інструмент рахункової палати контролювати владу", - заявил Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный Блок".
После бурной дискуссии, Верховная Рада проголосовала за кандидатуру от БПП - Валерия Пацкана. 263 голоса "за".
Закрывали вечернюю сессию нардепы голосованием за изменения в КПК. Якобы, закон тормозит работу правоохранительных органов. Но даже выступление генпрокурора Юрия Луценко не повлияло на положительный исход голосования.
по теме
Какие обвинения выдвинул Генпрокурор Надежде Савченко в Верховной Раде?
Заявления Савченко и подозрения к ней - стали одной из главных тем в парламенте. С утра в Раду пришел Генпрокурор, который в деталях поведал, в чем подозревают нардепа. Что сказал Юрий Луценко - об этом далее.
Верховная Рада избрала состав и главу Счетной палаты
В четверг, 15 марта, Верховная Рада проголосовала за новый состав Счетной палаты.
Депутати Верховної Ради обрали нового керівника Нацбанку
Кадрові питання у Верховній Раді сьогодні на порядку денному. Там вже розглянули відставку та призначення голови НБУ, а на вечірньому засіданні мають обрати уповноваженого ВР з прав людини та голову рахункової палати
Комитет Верховной Рады обсудил законопроекты о наложении эмбарго на поставку удобрений из России
Ввести эмбарго на импорт российских минудобрений нардепы требовали сегодня на заседании комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Законопроект, который регулирует поставки селитры и карбомида из России ждет на полке уже более года.
ЦРУ Сполучених Штатів очолить жінка
ЦРУ Сполучених Штатів уперше в історії очолить жінка. Джина Гаспел заступить на цьому посту Майка Помпео. Напередодні, Трамп призначив його Держсекретарем замість Рекса Тіллерсона.
Парламент не ухвалив законопроект щодо Державного бюро розслідування
Закон про встановлення групи інвалідності учасникам АТО ухвалив напередодні парламент. Тепер тим, хто отримав поранення, контузії або ж втратив кінцівку - надаватимуть групу інвалідності безстроково. Тобто, щороку доводити свою травму та інвалідність не потрібно.