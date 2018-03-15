Немного отдохнув, депутаты вернулись к кадровым вопросам. И вечернее заседание прошло не менее результативно. Был избран глава Счетной палаты и обмудсмен. Уполномоченным по правам человека - стала Людмила Денисова. А место исполняющего обязанности главы комитета по социальной политике занял Сергей Каплин. Подробнее расскажет Александр Васильченко.

Вечернее заседание парламентарии начали с вопроса о назначении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. На эту должность претендовали нардеп - Людмила Денисова и правозащитник Андрей Мамалыга. Оба кандидата с трибуны уверяли, что достойны должности.

"Я докладу максимум зусиль, до захисту прав українських представників кримсько-татарськорго народу, і всіх, хто потребує захисту. Не залишимо без уваги і внутрішньо-переміщених осіб", - заявила Людмила Денисова, народный депутат, "Народный фронт".

"Вже біля 20 років я займаюся правозахисною діяльністю в статусі адвоката. На моєму рахунку сотні кримінальних справ, виграні справи в Европейському суді з прав людини", - пояснил Андрей Мамалыга, правозащитник.

Бурную дискуссию в зале вызвали сами не кандидаты, а процесс голосования. Выбирать в темную или голосовать в открытую? - мнения разошлись.

"Питання в тому, що ми обираємо людину, яка протягом 7 років буде піклуватися про права всіх людей. В тому числі - які засуджені, які знаходяться у в'язницях", - сказал Мустафа Наем, народный депутат, фракция "БПП".

В итоге, решили голосовать не выходя из сессионного зала. 280 голосов "за" и Рада выбрала омбудсменом Людмилу Денисову.

Затем Рада перешла к рассмотрению вопроса о формировании нового состава Счетной палаты и назначения ее главы. На этот пост претендовали аж 23 кандидата. С этим была категорически не согласна оппозиция. По их мнению, главой счетной палаты должен быть кандидат не парламентского большинства.

"Рахункова палата - це той інструмент контролю за використанням бюджетних коштів, який завжди в нормальній країні повинен ефективно працювати. Є тим інструментом, який завжди в нормальних європейських країнах є під контролем опозиції. Коли опозиція має можливість через інструмент рахункової палати контролювати владу", - заявил Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный Блок".

После бурной дискуссии, Верховная Рада проголосовала за кандидатуру от БПП - Валерия Пацкана. 263 голоса "за".

Закрывали вечернюю сессию нардепы голосованием за изменения в КПК. Якобы, закон тормозит работу правоохранительных органов. Но даже выступление генпрокурора Юрия Луценко не повлияло на положительный исход голосования.