Гройсман призвал проинспектировать качество украинских дорог [ Редактировать ]
Привлечь к ответственности подрядчиков, ответственных за некачественный ремонт дорог, и ввести новые стандарты - требует Владимир Гройсман. На встрече с профильными ведомствами он сообщил, что в первую очередь проинспектируют трассы, реконструированные в 2017 году.
"На мій погляд, ми маємо провести широкомасштабний аудит того що було зроблено в минулому році і зробити експертизу по якості і визначити якщо є десь дефекти минулорічних робіт треба негайно відреагувати для того, щоб всі відновувальні роботи якщо такі будуть були виконані за рахунок підрядних організацій", - сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
по теме
Гройсман провів зустріч з представником Єврокомісії
Імплементація угоди з Євросоюзом та рішення Єврокомісії про макрофінансову допомогу Києву. Про це сьогодні прем'єр Володимир Гройсман говорив із віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні. Сьогодні ж представник Євросоюзу зустрінеться і з Петром Порошенком.
Гройсман созвал экстренное заседание Кабмина
Заседание правительства начнется в ближайшее время.
Украина и Латвия договорились об экономическом сотрудничестве - Гройсман
В прошлом году товарооборот между Украиной и Латвией вырос на 27%. По мнению Владимира Гройсмана, этот показатель можно значительно улучшить.
Владимир Гройсман намерен улучшить бизнес-климат в Украине
Чтобы предприниматели почувствовали себя защищенными, Гройсман обещает заменить систему жесткого прессинга на разумную регуляцию. Премьер напомнил, что накануне была создана спецкомиссия, которая будет рассматривать все случаи давления на инвесторов.
Предпринимателей защитят от незаконных действий силовиков - Гройсман
Новый комитет - по защите бизнеса от незаконных действий силовиков - проанонсировал премьер Гройсман. Как эта структура поможет предпринимателям, которые жалуются на постоянное давление со стороны правоохранителей?