Привлечь к ответственности подрядчиков, ответственных за некачественный ремонт дорог, и ввести новые стандарты - требует Владимир Гройсман. На встрече с профильными ведомствами он сообщил, что в первую очередь проинспектируют трассы, реконструированные в 2017 году.

"На мій погляд, ми маємо провести широкомасштабний аудит того що було зроблено в минулому році і зробити експертизу по якості і визначити якщо є десь дефекти минулорічних робіт треба негайно відреагувати для того, щоб всі відновувальні роботи якщо такі будуть були виконані за рахунок підрядних організацій", - сказал Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.