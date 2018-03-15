Smart City по-киевски. В столице планируют охватить электронными сервисами максимальное количество жителей. Городские власти запустили пилотный проект Blockchain технологий. Киевляне смогут получать различные услуги без прямого контакта с чиновниками - как в странах ЕС. А также, контролировать на что тратятся общественные деньги. Это должно снизить риск коррупции. Со временем, подобные проекты планируют запустить и в регионах.

"Ми визначимо, які найбільш чутливі системи є для мешканців. Наприклад: запис в дитячий садочок, громадські бюджети, електронні петиції. А ви знаєте, що електронними системи користуються більше шестисот тисяч мешканців. Ми хочемо визначитися, які системи найбільш актуальні, там де необхідно впровадити технологію blockchain", - рассказывает Юрий Назаров, руководитель проекта Kyiv Smart City

"Дана технологія в світі вважається такою, що їй довіряють за замовченням і її використання в цих процесах, дозволяє підняти на зовсім інший рівень довіру громадян і до державних інституцій і до тих систем, в які впроваджено технологію blockchain ", - говорит Александр Рыженко, Председатель Государственной службы Украины по вопросам электронного управления .