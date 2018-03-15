Деньги в трубы. Более 30 миллионов гривен потратили власти Белой Церкви на модернизацию коммуникаций. По мнению активистов, все можно было сделать в разы дешевле.

Действительно ли чиновники "нагрели руки"? И что стало причиной обысков в кабинете мэра? Узнаем от Богдана Вербицкого.

"Були проведені перевірки державними контролюючими органами".

Но не проверками едиными.

"Були і обшуки".

Городская администрация Белой Церкви, в последнее время, находится под пристальным вниманием контролирующих органов. В конце февраля, сотрудники фискальной службы пришли с обыском в рабочий кабинет городского головы - Геннадия Дикого. Изъяли бухгалтерские документы предприятий, сотрудничавших с горсоветом. Главная причина - уклонение компаний от налогов.

"На сьогоднішній день працюють десятки, а то і сотні підприємств. заключено тисячі договорів", - рассказывает Геннадий Дикий, городской голова Белой Церкв.

Договора, по мнению активистов, заключаются с нарушениями. К примеру - реконструкция узлов учета тепла. Тендеры не проводили, систему "Прозорро" не использовали. По мнению местных властей, она неэффективна, да и не нужна вовсе. Общую сумму распределили пообъектно, тем самым не привысив порога допустимых расходов.

"Ці закупівлі не потребували використання механізма чи системи "Прозорро". Законодавство говорить, що поріг при якому обов'язковим є проведення тендерів закупівель є півтора мільйона гривень", - рассказывает Валерий Гнатюк, заместитель городского головы Белой Церкви.

"В даному випадку, можемо бачити лише небажання чиновників використовувати систему "Прозорро". Сьогодні система "Прозорро" дозволяє робити допорогову закупівлю так звану, яка дозволяє визначити учасника з дешевшою ціною", - поясняет Проектный менеджер Transparency International Україна.

Но дешевле еще не значит качественней, говорит заместитель городского головы Белой Церкви - Валерий Гнатюк. Признается, доверяют только своим.

"Уявимо що ми виставили це на тендерні пропозиції, на "Прозорро". Не зрозуміли, хто там зайшов до нас і що зробив. В Білій Церкві роботи виконували саме ті компанії, які зареєстровані в нашому місті", - рассказывает Валерий Гнатюк, заместитель городского головы Белой Церкви.

Показываем небольшую схему со стрелочками, а затем скрин из "Прозорро" с данными сколько сделала одна компания.

Ремонт системы учета тепла городские власти поручили отделу капитального строительства горадминистрации. Те выбрали генподрядчика. Им стало коммунальное предприятие "Білоцерків тепломережа". Коммунальщики, в свою очередь, переложили ответственность на компанию "Білоцерківтеплоенерго". Она и провела все работы. Объем впечатляет - более сотни объектов, прибыль - более 20 миллионов гривен.

"В свою чергу, ця компанія називається "Білоцерківтеплоенерго", що вводить в оману. Це приватне підприємство. І директор, колишній директор "Білоцерківтеплоенерго" Вакуленко Михайло Іванович. Він зараз є керівником, якщо я не помиляюся, "Білоцерківтепломережі" - комунального підприємтсва", - поясняет Александр Леменов, антикоррупционный эксперт Реанимационного Пакета Реформ.

Дальше - больше. Предприятие "Білоцерківтеплоенерго" передает фронт работ предприятию "Мангуст". В ноябре компания переехала в Северодонецк, Луганской области. Потом деньги направили в компанию: "Украпостачбуд", у которой общий IP адрес с предприятием "Мангуст", а также компанию "Стандарт Авто БЦ".

"Не знаю про це. Економія по Білій Церкві по місту нашому в минулому році скалала 15 відсотків", - рассказывает Валерий Гнатюк, заместитель городского головы Белой Церкви.

Но, по мнению активистов реанимационного пакета реформ, растраты по ограниченнному лимиту колоссальные. Да и сэкономить можно было в два раза больше, если бы команда городского головы использовала систему "Прозорро".

"В 2016 році, в літку по допорогам було роздано 50 мільйонів гривень. Геннадій Дикий, що попередньо обіцяв використовувати методи анти корупції, а після приходу почав слухати таких людей, як Валерій Гнатюк, або інших своїх заступників, які не хочуть допускати прозорості у функціонуванні органів місцевого самоврядування"", - говорит Александр Леменов, антикоррупционный эксперт Реанимационного Пакета Реформ.

"Не помиляється той, хто нічого не робить".

Подобные ошибки слишком дорого обходятся местному бюджету. Мы направили запрос в Государственную Фискальную Службу с просьбой ответить, удалось ли найти доказательства махинаций городских властей Белой Церкви. В правительстве же, задумываются над усилением контроля за госзакупками и тендерами. Хотят заставить местных чиновников проводить их через "Прозорро", независимо от стоимости.