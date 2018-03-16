В Раді пройшли кадрові зміни [ Редактировать ]
Напередодні в Раді був день не тільки гучних заяв, а й кадрових змін. Нардепи звільнили з посади голови НБУ Валерію Гонтареву та призначили на це місце Якова Смолія, який досі виконував обов'язки голови регулятора.
Новим уповноваженим Верховної Ради з прав людини обрали Людмилу Денисову з Народного фронту. А посаду голови Hахункової палати обійняв кандидат від "Блоку Петра Порошенка" Валерій Пацкан.
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