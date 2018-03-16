Комитет Верховной Рады обсудил законопроекты о наложении эмбарго на поставку удобрений из России

Ввести эмбарго на импорт российских минудобрений нардепы требовали сегодня на заседании комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Законопроект, который регулирует поставки селитры и карбомида из России ждет на полке уже более года.