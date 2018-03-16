У Парижі пройшов забіг на Ейфелеву вежу [ Редактировать ]
У Парижі відбувся забіг на Ейфелеву вежу. У змаганнях взяли участь 129 бігунів з п'яти континентів, з них третина - професійні атлети. Учасники мали на швидкість подолати понад тисячу шістсот сходинок.
Серед чоловіків - уже четвертий рік поспіль - найкращий результат демонструє спортсмен із Польщі Пьотр Лободзінські - 7 хвилин, 56 секунд. Серед жінок, також вчетверте, свій титул захистила австралійка Сюзі Волшем - подолала маршрут за 10 хвилин і 2 секунди.
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