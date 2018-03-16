У Харкові за побої дитини затримали няню (відео) [ Редактировать ]
У Харкові затримали няню, яка била дівчинку, хвору на ДЦП. Факт насилля над дитиною зафіксував відеореєстратор, встановлений у квартирі.
Напередодні, жінка помітила на тілі доньки синці. Дитина була знервована та налякана, тому жінка вирішила перевірити виховательку. Під час перегляду запису, мама дівчинки побачила приголомшливі докази своїх підозр. Наразі, няню затримали. Вона дає пояснення правоохоронцям.
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