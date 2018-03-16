"Стоп! Фальшивий волонтер". Акцію з такою назвою провели напередодні громадські активісти міста Василівка Запорізької області. Люди збурені тим, що в їхньому райцентрі промишляють шахраї, які наживаються на чужому горі. І вирішили - з цим боротися. Як - далі в сюжеті.

"Вы знаете, куда вы кидаете деньги cейчас? - На помощь. - Вы на помощь, считаете, кому? Этой девочке или ей на помощь на бутылку? - Я думаю, этой девочке. - Вы зря так думаете. Этот человек уже неоднократно привлекался милицией именно с этой фотографией".

Цю молоду жінку, справжні волонтери, ловили за руку не раз. Кажуть, вона не причетна до жодного з благодійних фондів. Проте, зі скринькою в руках, подорожує чи не всією областю. Збирає кошти на "нібито" лікування хворої дитини. Та скарги в поліцію на шахрайку - безрезультатні.

"Під час опитування псевдоволонтерки, вона пояснила, що я ці кошти не вимагала, а тому це все добровільно, на добровільних засадах. І на цій підставі провадження навіть не відкривалося", - пояснює Юлія Яцик, юрист.

Днями, у Василівці з'явилися нові псевдоволонтери - кажуть місцеві активісти. На цьому відео видно, як двоє молодих людей приносять у магазин скрині, і просять розмістити їх біля кас. Пластикові коробки з під морозива відразу ж викликали підозру.

"Ну оно видно, что оно, ну как, фальшивое или как можно объяснить. - А как вы определили? - Ну не знаю, ну оно ж видно: пломбы дожны быть, замочек какой-то быть".

А ще, волонтери мали укласти офіційну угоду з магазином. Аби перевірити, чи на справді існує вказаний на етикетці благодійний фонд і кому збирають кошти, активісти телефонують за вказаним номером. Та розмова - коротка.

"Там телефонувала жіночка, вона повинна написати офіційний запрос на організацію. Всі відповіді у письмовій формі. До побачення".

Фонди, які роками працюють і збирають кошти для хворих дітей, вже давно не практикують такі методи роботи - кажуть в одній із запорізьких благодійних організацій.

"Волонтеры нормальных фондов, которые стабильно работают и отчитываются полностью, они не собирают деньги в ящики на улицах…… Мы пришли к такому соглашению, что - это не цивилизованно. И не возможно проконтролировать собранные средства в ящике", - говорит Ольга Вовк-Собіна, координатор благодійного фонду.

Аби вивести шахраїв на чисту воду, місцеві активісти знову викликають поліцію.

"Здесь незаконно собирают деньги с людей, поставили такие-то коробочки".

Ті - опитують свідків. І вилучають саморобні скрині. Чи знайдуть шахраїв і чи притягнуть їх до відповідальності, наразі - питання відкрите. Єдине, в чому переконані активісти, такі псевдоволонтери підривають довіру до справжніх доброчинців.

"Не, ну вы видите, я уже теперь не соглашусь поставить даже наверное которому действительно нужна помощь человеку".