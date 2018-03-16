Украинцы активно жалуются на ужасное состояние международной трассы Одесса-Киев. Водители делятся в сети своими впечатлениями от поездок, добавляя фото и видео.

Так, адвокат Юрий Иващенко обнародовал видео изрытой ямами дороги, по которой автомобиль едет так медленно, что его обгоняют фуры. И спросил, может ли в таком состоянии находиться дорога международного значения.

Трасса Киев-Одесса. Лучше побудьте дома. Приличных слов описать это все нет. Просто крик души!

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Корреспонденты "Страны" также проехались по трассе Киев - Одесса и убедились, что дорога просто в ужасном состоянии.

Напомним, что на Оболони авто слетело с дороги в котлован.