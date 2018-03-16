Яма на яме: украинцы возмущены состоянием трассы Одесса-Киев (видео) [ Редактировать ]
Украинцы активно жалуются на ужасное состояние международной трассы Одесса-Киев. Водители делятся в сети своими впечатлениями от поездок, добавляя фото и видео.
Так, адвокат Юрий Иващенко обнародовал видео изрытой ямами дороги, по которой автомобиль едет так медленно, что его обгоняют фуры. И спросил, может ли в таком состоянии находиться дорога международного значения.
Трасса Киев-Одесса. Лучше побудьте дома. Приличных слов описать это все нет. Просто крик души!
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.
Корреспонденты "Страны" также проехались по трассе Киев - Одесса и убедились, что дорога просто в ужасном состоянии.
Напомним, что на Оболони авто слетело с дороги в котлован.
по теме
Погода на 16 марта: Украину ждет "морозный реванш"
В пятницу, 16 марта, в Украину вернется мороз.
В Киеве хотят запретить переименование улиц
В Киеве могут ввести мораторий на переименование улиц на 7 лет.
День защиты прав потребителей: какие товары не подлежат возврату
Ежегодно 15 марта в мире отмечают День защиты прав потребителей. Эта дата была закреплена еще в 1983 году, а сам праздник объединяет 180 государственных и общественных организаций, которые борются за наши потребительские права.
У Смілі активісти влаштували імпровізовані похорони міській дорозі
Аби привернути увагу чиновників до проблемного шляху, смілянські активісти влаштували перформанс. На узбіччя дороги вони принесли старі шини та імпровізовану труну.
Выходные на Пасху 2018: как будут отдыхать украинцы
В 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля.