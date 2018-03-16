Макрон відвідав Книжковий салон у Парижі [ Редактировать ]
У Парижі стартував щорічний Книжковий салон. Свої новинки на ньому представили сотні країн світу. Організатори очікують, що впродовж трьох днів, на ярмарок завітає понад 150 тисяч людей.
Серед відвідувачів - президент Франції Емануель Макрон. Якого, до слова, росіяни марно чекали на відкритті свого стенду. Макрон відмовився до них підходити. Написав у Twitter міністр МЗС України Павло Клімкін. Натомість, з радістю отримав книжку оповідань українця Олега Сенцова, який незаконно перебуває у російській в'язниці. Клімкін певен, що невдовзі Олег зможе поставити автограф на подарунку французькому президентові.
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