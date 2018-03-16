Весна в Киев в самом разгаре, несмотря на то, что за окном снегопад, но это не повод засиживаться дома. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий этих выходных.

Будда и цезий-137. Истории с Фукусимы

В рамках параллельной программы политической выставки "Нафталин", все, кто интересуется темой Японии смогут посетить artist talk Марии Гельман (Диордичук), которая расскажет о поездке в Страну восходящего солнца и ее особенностях.

Когда: 17 марта, 15:00

Где: Музей истории Киева, улица Богдана Хмельницкого, 7

Почем: вход свободный

Влюбленные в танго

В субботу, 17 марта, в ресторане SanPaolo пройдет вечер танго с участием оркестра Kiev Tango Project и выступлением участников профессиональной тангерос школы Artur Murray. В этот вечер успешные люди из мира политики и бизнеса будут танцевать с профессиональными тренерами, а любой желающий сможет стать участником мастер-класс и приобщиться к культуре танго.

Когда: 17 марта, 19:00

Где: ресторан SanPaolo, переулок Музейный, 4

Почем: вход свободный

Kadnay

В субботу, 17 марта, выступят участники отбора на "Евровидение-2018" группа KADNAY. Коллектив состоит из двух участников Димы Кадная и Филиппа Коляденко. Парни и играют на гитарах и клавишах, оба пишут песни. В ноябре 2017 года KADNAY выпустили свой первый украиноязычный альбом "Відчуваю". Ребята стали финалистами национального отбора на "Евровидение", где получили максимальный бал от жюри.

Когда: 17 марта, 20:00

Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов 37-41

Почем: 300-700 гривен

Выставка "Доросле життя"

В Музее истории Киева пройдет выставка современного украинского наивного искусства "Доросле життя". Проект призван познакомить ценителей с новыми произведениями отечественных художников.

Когда: 17 марта, с 11:00 до 19:00

Где: Музей истории Киева, улица Богдана Хмельницкого, 7

Почем: 15-30 гривен

Salsa Non Stop Party

Если вы любитель сальсы и латиноамериканских танцев, то эта вечеринка точно придется вам по вкусу. Всех желающих приглашают на вечер сальсы под заводные ритмы DJ Marko.

Когда: 17 марта, с 11:00 до 19:00

Где: DePo DanceCafe, улица Васильковская 23/16, Киев

Почем: 50 гривен

Fram

В субботу, 17 марта, в Киеве выступит фолк рок-группа Fram. Музыканты исполняют бодрый северный ирландский рок с волынкой, гитарами, барабанами и приятным голосом вокалистки.

Когда: 17 марта, с 11:00 до 19:00.

Где: Docker Pub, улица Богатырская, 25.

Почем: 125-1050 гривен

Джульетта и Ромео

Постановка классической пьесы Уильяма Шекспира о любови и ненависти от режиссера Кирилла Кашликова, который считает, что произведение и по сей день не потеряло свою актуальность.

Когда: 18 марта, 19:00

Где: Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки, улица Богдана Хмельницкого, 5

Почем: 30-40 гривен

Rage

В воскресенье любителей тяжелой музыки порадует выступление немецкой метал-группы Rage. За 35 лет творческой деятельности музыканты выпустили 24 полноформатных альбома и завоевали поклонников во всем мире.

Когда: 18 марта, 19:00

Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов 37-41

Почем: 520-890 гривен

Bahroma

Любители мечтательного поп-рока в воскресенье тоже не останутся в накладе, ведь именно в этот день состоится выступление украинского коллектива Bahroma. Хотя ребята вместе играют всего 5 лет, они уже успели выступить на одной сцене с такими группами, как Good Charlotte, "Ляпис Трубецкой", "Океан Ельзи", "Бумбокс" и многими другими.

Когда: 18 марта, 19:00

Где: Docker Pub, улица Богатырская, 25

Почем: 200-2450 гривен

Вивальди - Чайковский "Времена года"

Настоящий подарок для ценителей классической музыки. Времена года - одна из самых популярных тем в истории музыки. Петр Чайковский написал свои "Времена года", цикл из 12 фортепианных пьес, через 150 с лишним лет после того, как великий венецианец Антонио Вивальди написал одноименные четыре скрипичных концерта, ставшие одними из самых известных произведений эпохи барокко.

Когда: 18 марта, 19:00

Где: Национальная филармония Украины, Владимирский спуск, 2

Почем: 170 гривен

Спектакль "203"

Три героя этого спектакля по совершенно разным причинам оказались в отеле Лос-Анджелеса в комнате под номером 203. У вас есть возможность узнать, как повлияет эта встреча на дальнейшие их судьбы и почему они оказались в этом отеле.

Когда: 18 марта, 19:00.

Где: Дом Актера, улица Ярославов вал, 7

Почем: 80-150 гривен

Концерт Бориса Могилевского

17 марта в Киеве выступит квинтет Бориса Могилевского - музыканта, джазового саксофониста, выпускника колледжа и института музыки имени Глиера.

В настоящее время Борис - яркий представитель Киевской джазовой сцены, участник разнообразных проектов лучших украинских музыкантов, в том числе Adu Big Band, Dennis Adu Septet. Взяв саксофон в руки ровно за год до поступления в колледж, музыкант уже тогда начал принимать участие в джазовых концертах и фестивалях.

Когда: 17 марта

Где: 32JazzClub

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