Стелла Маккартні займеться дизайном сукні нареченої принца Гаррі [ Редактировать ]
Весільну сукню для нареченої британського принца Гаррі пошиє Стелла Маккартні. Принаймні, вона одна з головних претендентів у списку дизайнерів.
"Це велика честь, брати участь у підготовці такої важливої події в житті королівської родини", - зазначила модельєр. Раніше, ходило чимало чуток навколо весільного вбрання Меган Маркел. Весілля призначили на 19 травня.
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Весільну сукню для нареченої британського принца Гаррі пошиє Стелла Маккартні. Принаймні, вона одна з головних претендентів у списку дизайнерів.
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