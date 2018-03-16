Погода в Украине: синоптики обещают снежные выходные [ Редактировать ]
В ближайшие двое суток вследствие перемещения активного циклона с Балкан на большей части территории Украины ожидаются сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.
На субботу, 17 марта, в западных и северных областях прогнозируется снег, метель, ночью сильный снег; температура ночью и днем 4-9° мороза, на Прикарпатье около 0°.
В центральных, Харьковской и Закарпатской областях мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток 0-5° тепла, в Кировоградской и Днепропетровской областях 2-8° тепла.
В южной части, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, ночью на востоке местами с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, на юге местами 13-16°.
На дорогах, кроме га и юго-востока, гололедица. Ветер в Украине южный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве - ночью сильный, днём умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 6-8° мороза.
На 18 марта синоптики прогнозируют снег и метель на Закарпатье. В Прикарпатье и центральных областях сильные снегопады, ночью в Карпатах очень сильный снег (лишь в северных областях местами небольшой снег); температура ночью 7-14° мороза, днем 4-10° мороза, на Закарпатье ночью 3-8°, днем 0-5° мороза.
В южных, Донецкой и Луганской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами гололед; температура ночью 1-6° мороза, на побережье 0-3° тепла, днем от 3° мороза до 3° тепла. В Крыму без существенных осадков, температура ночью 5-10°, днем 12-18° тепла.
На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м / с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.
Киеве – без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 7-9° мороза.
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