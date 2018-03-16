В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

По предварительным данным, на объекте отключилась электроэнергия, в результате чего кресла начали скатываться и врезаться друг в друга. Из-за этого туристы были вынуждены спрыгивать с высоты на снег.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил журналистам о восьми пострадавших. Им оказали медицинскую помощь.

"Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси", - добавил чиновник.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации подвесного транспорта.

Напомним, что в Майами обрушился пешеходный мост.