Подавляющее большинство сотрудников Организации Объединенных Наций в представительстве ООН в Женеве объявили забастовку.

Решение о забастовке принято из-за предложений о снижении зарплаты и, как говорят бастующие, плохих условий труда из-за мер жесткой экономии.

Координационный совет ассоциаций персонала ООН обратился к сотрудникам с просьбой остаться дома после того, как почти 90 процентов из более чем 1160 сотрудников днем ранее проголосовали за забастовку.

В совете заявили, что работа в женевском офисе возобновится в понедельник и сообщил персоналу: "Вам не нужно информировать своего руководителя и беспокоиться о том, как будет идти работа".

Пресс-секретарь женевского офиса ООН Алессандра Веллуччи заявила, что последствия от забастовки офиса в Женева пока не понятны.

Ранее в Греции поезда временно отменили из-за забастовки.