Сотрудники ООН объявили забастовку [ Редактировать ]
Подавляющее большинство сотрудников Организации Объединенных Наций в представительстве ООН в Женеве объявили забастовку.
Решение о забастовке принято из-за предложений о снижении зарплаты и, как говорят бастующие, плохих условий труда из-за мер жесткой экономии.
Координационный совет ассоциаций персонала ООН обратился к сотрудникам с просьбой остаться дома после того, как почти 90 процентов из более чем 1160 сотрудников днем ранее проголосовали за забастовку.
В совете заявили, что работа в женевском офисе возобновится в понедельник и сообщил персоналу: "Вам не нужно информировать своего руководителя и беспокоиться о том, как будет идти работа".
Пресс-секретарь женевского офиса ООН Алессандра Веллуччи заявила, что последствия от забастовки офиса в Женева пока не понятны.
Ранее в Греции поезда временно отменили из-за забастовки.
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