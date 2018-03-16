Какие продукты вызывают наибольшую зависимость (рейтинг) [ Редактировать ]
Исследователи из Университета штата Колорадо определили, какие продукты питания вызывают наибольшее привыкание, а какие - нет. Об этом сообщает Independent.
Специалисты проанализировали 35 популярных продуктов питания и выяснили, что наибольшее привыкание вызывают продукты, которые повышают уровень сахара в крови, а также содержат большое количество жира, добавок и ароматизаторов.
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