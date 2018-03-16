В январе 2016 в Греции украинский моряк Анатолий Черкасский получил приговор 204 года тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Тогда его сестра написала ему письмо. Анатолий почти 3 года провел в афинской тюрьме Коридаллос, но уже к лету он вернется домой, в Украину.

Апелляционный суд его оправдал и отменил ужасный срок.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что дипломаты ведут переговоры с властями Греции.