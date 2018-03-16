В Киеве нашли 2 тысячи бриллиантов в посылке (фото) [ Редактировать ]
Киевские таможенники нашли бриллианты в почтовой посылке - контрабандист пытался переправить драгоценные камни с помощью международных экспресс-отправлений.
Так, во время проверки почтовых отправлений таможенники выявили в одной из посылок драгоценные камни, которые были спрятаны в автомобильной детали, сообщила пресс-служба ДФС Украины.
Всего правоохранители изъяли 2 057 штук бриллиантов весом 43,8 карат и 37 штук топазов, рубинов, опалов, сапфиров весом 135,72 карат.
Ранее на украинской границе задержали радиоактивную посылку.
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