В Украине с 1 апреля должна начаться национальная кампания по выбору врача. Мы сами для себя сможем выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения.

Алгоритм выбора врача и подписания деклараций прописан в документе "Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь", пишет "Українська правда. Життя".

Этот Порядок вступит в силу в ближайшее время, когда его согласуют центральные органы исполнительной власти.

При выборе врача необходимо подписать декларацию - документ, который подтверждает, что пациент хочет обслуживаться именно у этого врача. Подписывая декларацию по конкретным врачом, вы сообщаете государству, что оплата за ваше обслуживание должна поступать в этот медучреждение.

Декларация не является юридическим документом и не подписывается "раз и навсегда": в любой момент вы можете заключить декларацию по другим терапевтом, педиатром или семейным врачом.

В таком случае не надо отменять предыдущую декларацию - достаточно просто заключить новую декларацию с выбранным врачом, а изменения автоматически зафиксируются в системе.

Вы свободны в своем выборе - не обязаны подписывать декларацию по месту прописки или проживания.

Однако врач может отказать в подписании декларации, если он уже набрал максимально рекомендованное количество пациентов: семейный врач может обслуживать 1800 пациентов, терапевт - 2000, педиатр - 900.

Эта цифра может быть несколько больше для врачей, работающих в селах. Например, если в селе проживает 2000 человек, то все они получат возможность подписать декларацию по семейным врачом.

Без медицинской помощи не останется никто. Этот вопрос будет контролировать Национальная служба здоровья Украины.



Итак, что необходимо сделать:

1. Придите с документами в желаемое медучреждение.

Обратитесь в медучреждение, где работает терапевт, педиатр или семейный врач, с которым вы хотите подписать декларацию. С собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если вы подписываете декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то возьмите также свидетельство о рождении ребенка.

Заведение, в котором работает выбранный вами врач, должен быть подключен к системе "Электронное здоровье". Уточните эту информацию регистрации или у врача, или проверьте самостоятельно на специальном сайте.

2. Внесение данных и контактов.

Ваши данные и контактный телефон внесут в систему "Электронное здоровье". Это сделает уполномоченное лицо заведения ПТД: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, или медсестра, или врач и тому подобное.

Декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм, печатей и тому подобное.

Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек и исключить любые попытки мошенничества, введено подтверждение с помощью смс-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона.

После ввода данных пациент получает смс с кодом на указанный номер телефона, который уполномоченное лицо медучреждения вводит в систему "Электронное здоровья" для подтверждения.

Если у вас нет мобильного - не проблема: для подтверждения уполномоченное лицо медучреждения сфотографирует или отсканирует оригиналы ваших документов, чтобы приобщить их к декларации в электронной системе.

3. Печать декларации первый раз.

Уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" экземпляр декларации для проверки.

Внимательно проверьте все свои данные. Если заметили ошибку - скажите об этом уполномоченному лицу медучреждения. Декларацию распечатывать до тех пор, пока все не будет правильно.

4. Печать декларации без ошибок.

Если все правильно, уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" еще один экземпляр декларации.

Оба экземпляра декларации должны быть идентичными и без ошибок.

5. Пациент подписывает 2 экземпляра декларации.

Один из экземпляров остается у вас, другой - в медучреждения.

6. Электронная подпись.

Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье"

Вы официально задекларировали выбор врача. Деньги за ваше обслуживание государство платит заведению, в котором работает выбранный вами врач.

Этот процесс начнется сразу, когда медучреждение войдет в реформу: автономизируеться и заключит договор с Национальной службой здоровья.

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