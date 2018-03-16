Парень изуродовал девушку из-за отказа познакомиться [ Редактировать ]
В Николаеве молодой человек порезал лицо девушке, отказавшейся от знакомства с ним.
Об этом сообщает издание "Новостям-N".
Инцидент произошел вечером в четверг, 15 марта. По словам очевидцев, 19-летняя девушка, выйдя с работы, решила прогуляться и отправилась домой пешком с ул. Молодогвардейской в микрорайон Широкая Балка, где она проживает.
"В районе ул. Прибужской за ней увязался молодой человек. Он предложил ей познакомиться, однако девушка отказалась. После еще нескольких попыток снова заговорить с ней молодой человек достал нож, которым порезал девушке лицо и шею. Девушка испугалась, что напавший ее еще и ограбит, поэтому выбросила в неизвестном направлении свой телефон. После содеянного мужчина скрылся, ничего с собой не взяв", - говорится в сообщении.
Как рассказала пострадавшая очевидцам, напавший на нее мужчина был прилично одет, не был похож на наркомана или бездомного "и своей внешностью напоминал какого-то актера".
"Сама девушка, по словам местных жителей, из приличной семьи, в которой она - поздний ребенок, ее родители верующие. Люди теперь опасаются, что у них в районе появился маньяк", отметили очевидцы.
Напомним, в киевской маршрутке порезали мужчину.
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