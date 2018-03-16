Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Об этом Ее Величество заявила в письме к Тайному совету Великобритании, сообщает Harper's Bazaar.

"Мои лорды. Я объявляю о своем согласии на брак моего любимого внука принца Генри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рейчел Меган Маркл. Это согласие должно быть утверждено Большой печатью и внесено в записи Тайного совета", - говорится в документе.

Официальное разрешение королевы на свадьбу внука и его избранницы является данью акту престолонаследия и, по сути, формальностью.

Такое же одобрительное обращение Елизавета II делала и перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Однако тогда официальное письмо было опубликовано 21 апреля – всего за неделю до церемонии бракосочетания герцога и герцогини Кембриджских.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая и состоится в Виндзорском дворце. Платье невесты пошьет Стелла Маккартни.