Королева Елизавета II разрешила принцу Гарри жениться [ Редактировать ]
Источник: politeka.net
Королева Великобритании Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Об этом Ее Величество заявила в письме к Тайному совету Великобритании, сообщает Harper's Bazaar.
"Мои лорды. Я объявляю о своем согласии на брак моего любимого внука принца Генри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рейчел Меган Маркл. Это согласие должно быть утверждено Большой печатью и внесено в записи Тайного совета", - говорится в документе.
Официальное разрешение королевы на свадьбу внука и его избранницы является данью акту престолонаследия и, по сути, формальностью.
Такое же одобрительное обращение Елизавета II делала и перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Однако тогда официальное письмо было опубликовано 21 апреля – всего за неделю до церемонии бракосочетания герцога и герцогини Кембриджских.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая и состоится в Виндзорском дворце. Платье невесты пошьет Стелла Маккартни.
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