Национальный банк Украины не считает существенными текущие колебания гривны на валютном рынке, в результате которых она после практически непрерывного укрепления в течение двух месяцев за два дня обесценилась к доллару на 35 копеек.

"У нас плавающий курс", - прокомментировал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает УНИАН.

По словам Чурия, колебания курсов в таких пределах не являются экстраординарными, а фундаментальные факторы для валютного рынка остаются благоприятными.

Девальвация гривны к доллару за 2017 год составила всего 3,2%, однако с 18 декабря прошлого года национальная валюта практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 гривен за доллар.

Во второй половине января текущего года девальвационное давление на гривну на валютном рынке ослабло, и по состоянию на конец месяца обменный курс гривны к доллару в полной мере отыграл утраченные с начала года позиции. Как следствие, курс укрепился на 3,8% в феврале и 4% с начала года.

На текущей неделе гривна после практически непрерывного укрепления в течение двух месяцев за два дня 14 и 15 марта обесценилась к доллару по средневзвешенному курсу межбанковского валютного рынка на 1,4% или на 35 копеек – до 26,27 гривны за доллар.

16 марта, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,40/26,45 гривны за доллар.