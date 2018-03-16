На улицы Киева вышли вооруженные патрули [ Редактировать ]
Источник: Главком
Правоохранители усилили меры безопасности на территории Киева для недопущения дестабилизации оперативной обстановки. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко в пятницу, 16 марта.
"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", - сказал Шевченко.
По его словам, меры ввели 16 марта и продлятся они до "особого распоряжения".
"Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", – добавил Шевченко.
Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном вокзале и автовокзалах.
Напомним, Украина не позволит гражданам России голосовать в консульствах.
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