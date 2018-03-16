В Черновцах внезапно умерла студентка [ Редактировать ]
В Черновцах 16 марта умерла студентка 1 курса филологического факультета ЧНУ Галина Тимчий. Об этом стало известно от пресс-службы ЧНУ.
Девушка болела астмой.
"Внезапно, до боли досрочно ушла из жизни Галина Тимчий - юная девушка, студентка I курса филологического факультета. 16 марта 2018 оборвалась ее короткую жизнь. С детства она болела астмой. К сожалению, словами трудно залечить на сердце страшную рану от потери , однако светлые воспоминания об этой девушке навсегда останутся в нашем серци.Висловлюемо искренние соболезнования родным и близким, друзьям и однокурсникам покойной ", - говорится в сообщении на сайте ЧНУ.
Напомним, в Киеве женщина умерла по дороге в школу за ребенком.
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