В Черновцах 16 марта умерла студентка 1 курса филологического факультета ЧНУ Галина Тимчий. Об этом стало известно от пресс-службы ЧНУ.

Девушка болела астмой.

"Внезапно, до боли досрочно ушла из жизни Галина Тимчий - юная девушка, студентка I курса филологического факультета. 16 марта 2018 оборвалась ее короткую жизнь. С детства она болела астмой. К сожалению, словами трудно залечить на сердце страшную рану от потери , однако светлые воспоминания об этой девушке навсегда останутся в нашем серци.Висловлюемо искренние соболезнования родным и близким, друзьям и однокурсникам покойной ", - говорится в сообщении на сайте ЧНУ.

Напомним, в Киеве женщина умерла по дороге в школу за ребенком.