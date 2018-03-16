Время копеек заканчивается! Нацбанк прекращает чеканку мелких монет. Но вообще от монет банкиры отказываться не намерены. Уже скоро металлическими деньгами заменят купюры от одной до 10 гривен.

Почему это происходит? И почему вообще без реформы самих денег Нацбанк не смог обойтись? Выясняла Любовь Кукла.

"Металл вместо бумаги".

В Нацбанке новости: уходим от мелких купюр.

"Ми презентуємо нові обігові монети номінальною вартість одна, дві, п'ять і десять гривень. Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу", - говорит Яков Смолий, глава НБУ.

Говорят - новые монетки приблизят нас к... Европе. Мол, и за границей так, есть металлические евро. Но на самом деле все не ради Евростандартов, а из-за вполне отечественной инфляции. И экономии ради.

"Купюри швидше зношуються, купюра більше зношується. Більше крутяться - більше зношуються. Тепер виникла ідея, а давайте так, папірці заберем, зробимо таку монету, і хай вона довше там крутиться", - говорит Александр Охрименко, экономический эксперт.

Дольше это лет так на двадцать. Раньше мелкие гривни на монетном дворе печатали каждые два года. Теперь - перестанут. Вместо них будут чеканить гривневые монеты. Бумажные - будут постепенно выводить из оборота. Вместе с мелкими копейками.

"Копійки давно треба було вивести".

Уходить от "белой" и "желтой" мелочи в НБУ решили еще прошлой осенью. Хотят оставить - только номинал 25 и 50 копеек. Остальные перестанут чеканить и будут постепенно выводить из оборота. Это и понятно ведь копейка гривню давно не бережет. Это уже деньги Без цены.

"Ви, напевно, звернули увагу, що деякі люди копійки не беруть. У нас здача - а, не тре. Просто не хочеться з нею возитися. В свій час, коли вводили гривню, коли курс долара був долар гривня 70, да, тоді копійка - була гроші", - говорит Александр Охрименко, экономический эксперт.

В свое время - это 20 лет назад. В 1996 на смену купоно-карбованцам пришли современные деньги. Гривни и копейки. И за них действительно можно было что-то купить. За пятак - спички, за 20 копеек дешевое лекарство, вроде корвалола, а 50 копеек стоил хлеб.

Для наглядности! Арифметика - особенно понятная водителям. В 96 литр А-95 стоил вот столько - 55 копеек! Сейчас с такой мелочью на заправку даже заезжать смешно.

Но золотое время копейки давно в прошлом. Парадокс, но на чеканку и транспортировку ненужной мелочи государство тратит колоссальные суммы! За четыре года - больше ста миллионов. Хотя Сколько денег стоит изготовление денег в Нацбанке не говорят. Гостайна! Правда, неофициально в СМИ пишут, что стоимость, к примеру, пятака - в три раза больше номинала.

"Вже останніх років 10, вже виробноцтво копійки дорожче, ніж одна копійка. На сьогоднішній момент всі монети дорожчі, ніж сама вартість. Тому що метал, який використовується, він дорожчий", - говорит Александр Охрименко, экономический эксперт.

Кстати, если украинские копейки как деньги ценности не представляют, то как металл - вполне. На границе даже контрабандистов задержали, которые везли в Польшу полтонны желтой мелочи. Как металлолом - ради алюминиевой бронзы. А вот в украинских магазинах - монеты уже и берут неохотно. Особенно "белые" копейки.

В этом мешочке у нас 2 килограмма денег. Или 35 гривен мелочью. Тут монетки и по копейке, и по две. Есть пятаки, словом, все то, что скоро исчезнет из оборота. Но пока они в ходу - попробуем за них что-нибудь купить.

Направляемся в ближайший продуктовый. Диалог снимаем на мобильный. Пытаюсь купить йогурт - но не судьба.

"Девушка, дело в том, что у меня мелочью, по копейке. - Девушка, я не могу, у меня сейчас очередь соберется, я считать даже не буду. - Почему? - Когда в кулечек отложите 16 гривен, тогда я проверю. Сейчас людей много набежит, я буду стоять эту мелочь считать?".

Хотя по закону принимать мелочь обязаны. Ведь рассчитываться можно украинской валютой любого номинала. Но мы не сдаемся. Идем в банк. Буду менять килограммы копеек - на бумажные гривны. Если получится.

"У вас посчитано все? - Ну, примерно. - По кулечкам. Нет, не примерно. У вас должно быть по кулечкам разобрано: 5 копеек - столько-то, одна копейка - столько-то".

Увы, и здесь не повезло. В банках мелочь берут крайне неохотно. Наша последняя надежда... коллекционер! В интернете часто появляются сообщения, мол, среди копеечной массы - можно найти сокровище! Раритетные копейки, которые могут заинтересовать нумизматов. Но и тут разочарование!

"Да, есть монеты, которые находятся у нас сегодня в кармане - эти вот, мелкие. Где можно найти монету ценой за 200 гривен, за тысячу гривен. Но из моей практики я ни одну такую не нашел. При том, что я смотрю и знаю, как смотреть", - говорит Николай Омельченко, нумизмат.

Николай Омельченко терпеливо просмотрел наши килограммы денег и не нашел ничего. Цена наших копеек - копейки. В результате мешочек монет мы решили оставить себе. Из них можно сделать, к примеру, денежное дерево. Как сувенир, для привлечения богатства. Ну, или как символ украинской инфляции.