Потряс американский президент всю планету и кадровыми решениями. Госсекретаря уже уволил, советнику по нацбезопасности - отставку пообещал.

Причем Рекса Тиллерсона - главного американского дипломата и вообще очень респектабельного человека - Трамп уволил всего лишь твитом. Именно из мессенджера американского президента госсекретарь и узнал о решении своей судьбы.

Почему Трамп вот так обращается с соратниками? Разбирался Дмитрий Анопченко.

В Белом доме что ни день, то перемены. Дональд Трамп одного за другим теряет тех, с кем пришел к власти. То ли год назад команду формировал в спешке, то ли просто легко расстается с людьми. Но тех, кто входит в близкий круг, президент не удерживает и не защищает.

Личного помощника президента, Джона Макэнти, отсюда, из Белого дома, вытолкала охрана. Причем не просто личные вещи не дали собрать - даже куртку надеть не позволили, а в Вашингтоне в эти дни холодно.

Макэнти один из самых давних членов команды. Он с Трампом был ежедневно с утра до ночи три года. Казалось бы, сложно найти кого-то, кому тут доверяли больше - ведь его обязанностью было передавать президенту личные сообщения и отвечать на его звонки. Но в политике нет ничего вечного уволен. Чуть раньше это здание покинула Хоуп Хикс, которая в свои 29 сделала головокружительную карьеру, став директором по коммуникациям Белого дома.

Они никогда не давала интервью, ее имя не упоминала пресса, но решала эта хрупкая девушка больше, чем многие министры. Ведь была очень близка к Трампу. Но в начале марта тихо ушла, написав заявление "по собственному". Ни Хикс, ни Макэнти теперь не дают комментариев и отключили телефоны - пропали, словно их и не было.

Еще одно увольнение тоже не делали бы достоянием гласности если бы могли. Замену Рекса Тиллерсона на Майка Помпео в кресле госсекретаря. Официальная причина отставки так и не озвучена. А неофициально эксперты говорят последней каплей стало спонтанное решение Трампа встретиться с северокорейским диктатором.

"Да это будет полная победа Ким Чен Ына! Эта особа свою страну семь лет уже возглавляет - и все это время в полной изоляции! Он никогда с другим мировым лидером не встречался - и тут вдруг Трамп!" - говорит Скотт Снайдер, эксперт Совета по международным отношениям США.

Слухи, что между Трампом и Госсекретарем пробежала черная кошка, давно уже ходили. Но только теперь, после отставки - помощники Тиллерсона решились рассказать детали. Мол, шеф с главным дипломатом страны вообще не считался. К примеру, как-то на приеме заставил съесть прокисшую закуску - мол, иначе китайцы обидятся. И Тиллерсон - топ-менеджер мирового уровня - был вынужден это сделать. И это только один эпизод.

"Тиллерсону было невероятно сложно, потому что президент намеренно держал его на расстоянии. И когда Госсекретарь отправлялся куда-то с визитом и вел переговоры с иностранными лидерами, всегда возникал вопрос, а он вообще взгляды президента озвучивает или свои собственные?" - говорит Стивен Помпер, директор Международной кризисной группы.

Казалось бы, назначение Майка Помпео, человека, близкого к Трампу - должно положить конец кадровым перестановкам. Но не тут-то было. Журналисты из президентского пула рассказывают в кулуарах Белого дома обсуждают как уже решенный вопрос увольнение… советника по нацбезопасности - Герберта Макмастера. Причина та же - дескать, посмел перечить первому лицу. И якобы в апреле он будет тихо переведен на другую работу, после чего весь аппарат Совбеза "перетрясут".

Почему президентскую команду так лихорадит? Ведь, казалось бы, в условиях постоянной критики Трампу стоит сплотить вокруг себя соратников…

Люди, вхожие в администрацию, объяснили мне причину так: дескать, Трамп решение все большего числа вопросов "замыкает"сейчас на себе. Он из тех руководителей, для кого есть два мнения "мое и неправильное". А значит - талантливым личностям, имеющим собственное мнение, он предпочитает исполнителей, которые, может, и не хватают звезд с неба, но сделают все в точности, как он велел - и спорить не будут".

А при таком подходе череда отставок в Белом доме нескоро закончится. И новостям об очередном "заявлении по собственному" удивляться не стоит.