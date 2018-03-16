Греция обещает отпустить домой украинских моряков с арестованных кораблей! Сотни наших соотечественников застряли в греческих портах и тюрьмах. Обвинения, которые против них выдвигают местные власти, часто несправедливы и даже толком не оформлены. Кто из них уже в ближайшее время вернется в Украину? Выясняла Елена Зорина.

Это письмо одному из украинцев в афинскую тюрьму Коридаллос. Сестра пишет брату. Приговор для Анатолия Черкасского - 204 года заключения! За перевозку нелегалов.

На прошлой неделе мы просили дипломатов передать Толе весточку от сестры. А на этой неделе апелляция - и Черкасского полностью оправдывают!

"Для нас это большое чудо, мы ждали очень долго когда он вернется и когда сказали, что его отпускают для нас большое чудо. Я сказала родственникам, которые знали, что он там, все очень рады все ждут его возвращения", - говорит Марина Властьян, сестра осужденного моряка.

"З огляду на те, що він залучався до робіт та з уваги на його, так би мовити, зразкову поведінку і дотримання усіх статутних вимог є підстави вважати, що він можливо до літа повернеться на Батьківщину", - говорит Василий Кирилич замдиректора Департамента, начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины.

Таких как Анатолий, осужденных в Греции за перевозку нелегалов - около сотни. Справедливо или нет каждое дело индивидуально. Еще почти четыре десятка украинцев ожидают приговоров. На прошлой неделе о них говорили дипломаты. На этой - представители Нацполиции, Минсоцполитики и Международной организации миграции. Совместно с греческой стороной обещают разработать механизм экстрадиции в Украину. А чтобы уменьшить сроки - привлекать украинских осужденных к тюремным работам.

"Судно уже я думаю никуда не сдвинется, оно уже все сгнило".

Почти полтора года на Крите они ждут решения греческих властей. Без документов и денег. Семерых украинских моряков подозревают в контрабанде сигарет.

"После предварительного расследования сказали, что претензий к нам никаких нет, с грузом нормально. Ну вот ожидайте. Вот мы до сих пор ожидаем и ожидаем", - говорит Михаил Дементеев, капитан судна Rs 97.

Выживают за счет благотворителей и неравнодушных. Они привозят продукты, воду и все необходимое.

"Борщик обязательно! Борщик это святое! - А сало? - А вот сала нет, У них нет в Греции сала".

Сало привезли - мы. Также у моряков появилась надежда на возвращение. Это пообещали дипломаты. Острожный прогноз - до Пасхи.

"Это два годика, как раз перед моим уходом в рейс. Двойняшки. Илья и Настя. Жену, детей люблю, ждите! Думаю, скоро вернемся", - говорит Дмитрий Логинов, кок судна Rs 97.

Уже десятый месяц ждут возвращения домой и 16 украинцев из Одессы. Их корабль перевозил оружие.

"Официально обвиняют в терроризме. Почему? Никто не объясняет до конца. Судовладельцы занималсь сугубо судном, сугубо грузом, капитаном, остальными они не занимались", - говорит Юрий Фадеев, моторист судна Mekong Spirit.

Теперь корабль стоит в Лаврио. Порт в 60 километрах от Афин. На прошлой неделе на борту закончилось топливо. Поэтому не стало света и воды. Спасает дизель-генератор. Но его тоже нужно заправлять. Новость сегодняшнего дня - моряков пообещали переселить.

"Консул України в Греції спільно з почесним Консулом Греції в Україні сьогодні мають вирішити питання щодо місця розташування членів екіпажу судна Mekong Spirit. Я вчора особисто мав розмову з паном Бумбурасом, він підтвердив, що готовий найняти житло для членів екіпажу і забезпечити їхнє харчування", - говорит Василий Кирилич, замдиректора Департамента, начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины.

"Мы нашли адвокат. И он говорит, что наверное, скоро это ребята будут дома. Буду звонить и министру, нет не буду звонить мы увидимся", - говорит Пантелеймон Бумбурас, почетный консул Греции, глава Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине.

Говорит Пантелеймон Бумбурас и о том, что нужно упреждать подобные случаи. По его инициативе в Украине вскоре могут открыться специальные информационные офисы, где будут рассказывать морякам о судовладельцах и работодателях.

"Примерно 3 месяца это надо и Украина говорить и Министерство. Я думаю будет офис людей, которые будут учить все фирмы которые есть в Украине и мы будем узнавать информацию, как моряки относятся к каждой фирме. Это секретно, но потихонечку будет база информации", - говорит Пантелеймон Бумбурас, почетный консул Греции, глава Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине.

"Дуже важливо пояснювати тут для громадян України, що подібні дії є небезпечними, що подібні дії приводять на лаву підсудних і можуть зламати і ламають долі. Ми обговоримо механізми яким чином мав би діяти цей інформаційний центр", - говорит Василий Кирилич замдиректора Департамента, начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины.

Как все должно выглядеть - обсуждение начнут на следующей неделе. Вопрос нескольких недель, возможно, и освобождение моряков, застрявших на судах в Греции.

"Это мой отец, я и моя младшая сестра".

"Уже по всем, кому можно соскучился. И по Одессе, и по родным. Дома ждут родители, любимая девушка", - говорит Александр Парасюк, моторист-токарь судна Mekong Spirit.