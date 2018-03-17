Мировые цены на нефть резко взлетели [ Редактировать ]
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Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном повышении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подскочили до $66,15 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) взлетели до $62,30 за баррель.
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