Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном повышении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подскочили до $66,15 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) взлетели до $62,30 за баррель.

Ранее в НБУ назвали причину падения курса доллара в Украине.