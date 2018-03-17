В КНР депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовали за главу государства, передает South China Morning Post.

Так, председателем КНР был переизбран Си Цзиньпин. За продление его полномочий отдали голоса 2970 депутатов.

Вице-председателем КНР в свою очередь был избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань.

Ранее сообщалось, что в Китае снимут ограничения времени пребывания у власти и есть вероятность, что Си Цзиньпин будет править пожизненно.