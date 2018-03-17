В Китае единогласно выбрали главу государства [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В КНР депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно проголосовали за главу государства, передает South China Morning Post.
Так, председателем КНР был переизбран Си Цзиньпин. За продление его полномочий отдали голоса 2970 депутатов.
Вице-председателем КНР в свою очередь был избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань.
Ранее сообщалось, что в Китае снимут ограничения времени пребывания у власти и есть вероятность, что Си Цзиньпин будет править пожизненно.
по теме
День святого Патрика 2018: приметы и традиции
17 марта во всем мире отмечают День святого Патрика.
Авиация Турции разбомбила больницу в Сирии
В городе Африн (Сирия) турецкая авиация нанесла удар по главной больнице.
17 марта: какой сегодня праздник
17 марта - 76-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 289 дней.
День святого Патрика 2018: что это за праздник
День Святого Патрика - это праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в честь ирландского святого Патрика.
Выборы президента Украины: Гройсман рассказал об амбициях
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о своих планах относительно президентских выборов, которые состоятся в марте 2019 года.