Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, одновременно зафиксировав большее количество взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 15 марта.

Было зафиксировано около 140 взрывов (в предыдущий отчетный период - около 110 взрывов). В частности, вечером 14 марта в подконтрольном Украине Светлодарске наблюдатели слышали 42 взрыва неопределенного происхождения, 3 выстрела из пушки боевой машины пехоты и ориентировочно 170 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, в ОБСЕ рассказали подробности.