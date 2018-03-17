ОБСЕ сообщила об увеличении количества взрывов на Донбассе [ Редактировать ]
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, одновременно зафиксировав большее количество взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 15 марта.
Было зафиксировано около 140 взрывов (в предыдущий отчетный период - около 110 взрывов). В частности, вечером 14 марта в подконтрольном Украине Светлодарске наблюдатели слышали 42 взрыва неопределенного происхождения, 3 выстрела из пушки боевой машины пехоты и ориентировочно 170 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Напомним, в ОБСЕ рассказали подробности.
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