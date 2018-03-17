Серьезное ДТП с пострадавшими произошло 17 марта на Житомирской трассе, возле Милы, в направлении Киева. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Трех пострадавших госпитализировали. Пробка в сторону Киева", - говорится в сообщении.

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