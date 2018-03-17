Украинская певица Светлана Лобода поделилась секретами о своем интересном положении.

По словам артистки, ее вторая дочь постоянно активничает и живет в мамином животе по режиму "совы", передает "Комсомольская правда в Украине".

"У меня с малышом одинаковый режим. Мы - совы. Спать укладываемся поздно, около четырех утра. А до этого времени ведем себя очень активно. На концертах мы танцуем и поем вместе. Конечно, я понимаю, что нужно сбавить обороты, чтобы после рождения у малыша был нормальный график. Но куда тут денешься - мам не выбирают..." - призналась Светлана.

Певица призналась, что поддерживать себя в отличной физической форме даже на таком позднем сроке беременности, ей помогает спорт.

"Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме. Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься. Это важно соблюдать для того, чтобы всегда быть готовым к любым изменениям в твоей жизни и организме", - поделилась Лобода.

Напомним, Светлана Лобода подтвердила беременность