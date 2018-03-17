В Грузии врачи сообщили о состоянии украинца, пострадавшего в результате аварии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе заявил, что гражданин Украины,находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Врач также отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", - сообщил врач.

Напомним, в Грузии авария на канатной дороге вынудила туристов прыгать вниз.