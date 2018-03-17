Авария на канатной дороге: врачи сообщили о состоянии украинца [ Редактировать ]
В Грузии врачи сообщили о состоянии украинца, пострадавшего в результате аварии.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе заявил, что гражданин Украины,находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Врач также отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна операция.
"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", - сообщил врач.
Напомним, в Грузии авария на канатной дороге вынудила туристов прыгать вниз.
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Карусель із фільму жахів. Так у соцмережах назвали відео з грузинського гірськолижного курорту Гудаурі. Там із ладу вийшла канатна дорога. Спершу підйомник застряг, а потім із шаленою швидкістю почав рухатись у зворотному напрямку.
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