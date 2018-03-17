ДТП под Львовом: перевернулся пассажирский микроавтобус, пострадали люди [ Редактировать ]
17 марта, на Львовщине перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате ДТП три человека были доставлены в больницу.
Об этом сообщает Zaxid.net. Авария произошла около 7:40 возле села Орява Сколевского района.
Работники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. В микроавтобусе находились семь пассажиров, все – жители Буковины.
В результате ДТП три человека были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
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