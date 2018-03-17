Во Львове на взятке в 105 тысяч гривен задержали главу райадминистрации. Чиновник систематически требовал деньги от местных предпринимателей. Решал различные вопросы, в том числе принимал на работу в органы местного самоуправления.

Кроме квитанции о переводе более 100 тысяч гривен правоохранители также изъяли наличные.