Львовский чиновник создал схему поборов с предпринимателей [ Редактировать ]
Во Львове на взятке в 105 тысяч гривен задержали главу райадминистрации. Чиновник систематически требовал деньги от местных предпринимателей. Решал различные вопросы, в том числе принимал на работу в органы местного самоуправления.
Кроме квитанции о переводе более 100 тысяч гривен правоохранители также изъяли наличные.
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