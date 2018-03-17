Школьный триллер: почему ни одно учебное заведение на Волыни нельзя назвать полностью безопасным? [ Редактировать ]
На Волыни ГСЧС закрывает школы через суд. Учебные заведения не прошли проверку на соответствие нормам пожарной безопасности. Инспекцию Кабмин инициировал после трагедии в детском центре "Виктория". Почему спасатели, не нашли ни одной полностью безопасной школы в этом регионе? Разбирались наши корреспонденты.
Сегодня школа №13 в Луцке работает в штатном режиме, но вскоре здесь могут приостановить учебу. Все потому, что сотрудники ГСЧС во время внеплановой проверки нашли нарушения.
"Як показали матеріали перевірок, з 2015-2015 років заходи капітального характеру не виконуються, відсутня пожежна сигналізація, обробка дерев'яних горищ не здійснюється, відсутні первинні засоби пожежогасіння", - сообщил Руслан Яручик, начальник отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций УГСЧС в Волынской области.
Такое количество нарушений "вылилось" в административный иск. Сотрудники ГСЧС обратились в суд с просьбой остановить эксплуатацию учебного заведения.
"Маємо рішення Волинського окружного адміністративного суду , в якому написано, що на звернення ДСНС позов задоволений повністю. Йде мова про те, щоб припинити діяльність навчального закладу до повного усунення вимог ДСНС", - говорит Роман Ващук, директор школы №13.
Все нарушения в учебном заведении по мере средств пытаются устранить. Первым делом решили взяться за то, на что хватает денег.
"80% всіх порушень, які зазначені ДСНС, усунуті. Залишається лише сигналізація і обробка горища від пожеж", - утверждает Роман Ващук, директор школы №13.
"Саме обладнання, яке, в залежності від квадратури приміщення, коштує від 80 до 300 тисяч гривень. Обслуговування після взяття на пульт по кожному закладу у місяць буде коштувати тисячу гривень", - говорит Зиновия Лещенко, начальник управления образования Луцкого горсовета.
Таких денег в городском бюджете пока нет. Поэтому в управлении образования готовят апелляцию на решение суда.
"Оскільки по даних корпусах порушення були усунені. Є відповідні підтверджуючі документи", - сообщила Орыся Мушит, главный специалист управления образования Луцкого горсовета.
Только на Волыни могут закрыть целый ряд школ. Сотрудники ГСЧС намерены судится еще с десятками учебных заведений.
"По 30 матеріалах, які надані нам місцевими підрозділами - підготовлені позовні заяви до суду. Це було в минулому році 2017. В поточному році також було підготовлено ще дві позовні заяви", - сообщил Руслан Яручик, начальник отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций УГСЧС в Волынской области.
Закроют ли школу - теперь зависит от местных властей. Ведь именно они отвечают за безопасность школьников.
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