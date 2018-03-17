Украина через несколько лет войдет в ЕС - Порошенко [ Редактировать ]
Петр Порошенко убежден, что членство Украины в ЕС - вопрос нескольких лет. Об этом он заявил в интервью немецким СМИ.
Президент пообещал продолжать реформы, чтобы Украина соответствовала всем критериям для вступления в НАТО и Европейский Союз. И отметил, что международные партнеры поддерживают Украину, в частности - в борьбе с коррупцией.
по теме
Депутатам представили "Дорожню карту" євроiнтеграцiї України
Ці документи сприятимуть покращенню iнвестиційного клiмату i зроблять українську економiку прозорішою.
В Брюсселе обсуждают стратегию ЕС в отношении Украины
Группа стран, которые пристально следят за ситуацией в Украине, уже подготовила неофициальный документ - не для публикации. Но нам удалось его увидеть. Какие главные замечания в документе? Дождется ли Украина финансовой помощи?
Українських металургів витісняють з європейського ринку - Ляшко
Чимало українців, які працюють в металургійній галузі можуть залишитися без роботи, переконаний лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.
Євросоюз готовий надати Україні 1 млрд допомоги - Гройсман
Віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні і зазначила, що гроші ЄС мають бути спрямовані на подальші зміни.
Евросоюз готов оказать Украине финансовую помощь в 1 млрд - Гройсман
Европейский союз готов дать Украине один миллиард евро финансовой помощи. Об этом Федерика Могерини заявила на встрече с премьером Владимиром Гройсманом.
Гройсман провів зустріч з представником Єврокомісії
Імплементація угоди з Євросоюзом та рішення Єврокомісії про макрофінансову допомогу Києву. Про це сьогодні прем'єр Володимир Гройсман говорив із віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні. Сьогодні ж представник Євросоюзу зустрінеться і з Петром Порошенком.