Гройсман провів зустріч з представником Єврокомісії

Імплементація угоди з Євросоюзом та рішення Єврокомісії про макрофінансову допомогу Києву. Про це сьогодні прем'єр Володимир Гройсман говорив із віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні. Сьогодні ж представник Євросоюзу зустрінеться і з Петром Порошенком.