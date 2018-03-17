Справки за деньги: кто и почем приторговывает инвалидностью в Днепре?

Инвалидность за деньги. В Днепре в коррупции подозревают медико-социальную экспертную комиссию №5. Пока правоохранители проверяют законность выданных ими справок, главный врач и трое членов комиссии сидят на больничном. Больше - смотрите в материале наших корреспондентов.

С января все сотрудники медико-социальной экспертной комиссии №5 - на больничном. Здесь даже двери опечатаны. В прошлом году правоохранители проверили законность выданных ими справок. А областные чиновники уже успели провести собственную внутреннюю проверку. Говорят, подозрения правоохранителей могут оказаться небезосновательными.

"Виявлено порушення або недоліки у МСЕК №5. Суть недоліків або порушень мають суттєвий характер, в діях посадових осіб МСЕК вбачаються перевищення службових обов'язків та корупційні діяння", - говорит Лариса Ярош, юрист Днепропетровской областной МСЭК.

"Сейчас все сотрудники до сих пор на больничном листе, поэтому пока административные мероприятия мы не можем к ним применить", - отметила Наталья Крутикова, заместитель главврача Днепропетровской областной МСЭК.

Ветеран АТО Юрий Жолудь - имеет третью группу инвалидности. Еще в декабре закончился срок действия удостоверения инвалида - с тех пор он ходит в МСЭК как на работу. Оригиналы документов в связи с расследованием сейчас в полиции. На руках у мужчины заверенные копии, однако, их в комиссии не приняли.

"Тут все от начала до конца, где я был, что, кто расследовал, кто принимал, смотрел, анализы "от пятки до макушки". Но в итоге мне отказали по не понятным каким-то причинам", - говорит Юрий Жолудь, ветеран АТО.

По информации юриста областной МСЭК, правоохранители изъяли почти 700 медицинских справок, две сотни из них содержат "сомнительную информацию" - документ об инвалидности ветеранам интернационалистам были изданы как под копирку.

"У всех один и тот же диагноз - шрам волосистой части головы, контузия. И это при том, что человек в течении 30 лет к врачам не обращался, нигде в больницах не лежал, нигде не лечился, на диспансерном учете не стоял. И вдруг у него шрам, контузия", - говорит Лариса Бабич, глава общественной организации "Региональная ассоциация пациентов".

В Ассоциации пациентов подозревают, что некоторые пациенты могли договориться с сотрудниками МСЭК.

"Есть подтвержденные, документально подтвержденные бумаги о том, что справки которые они предоставляют на МСЕК - многие поддельны. На сегодняшний день через компьютер просто тупо в эту справку вбивается другая фамилия и вот вам новый человек со справкой о ранении", - рассказывает Анатолий Москаленко, председатель "Союза ветеранов войны в Афганистане" Новокодакского района Днепра.

Следователи полиции ждут выводов экспертиз, которые должны подтвердить законно или, наоборот, незаконно выданы справки об инвалидности. В случае, если коррупционные схемы будут доказаны - сотрудникам экспертной комиссии грозит до 5 лет лишения свободы.