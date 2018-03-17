Дважды переименованный. Небольшой поселок в Черкасской области, который несколько раз менял свое название за последние несколько лет. Почему местные жители требуют вернуть старую версию и слышат ли их местные власти?

Это маленькое село в Смелянском районе за последние 100 лет уже 4 раза меняло название. Для советских властей слово Ленский было созвучно с именем "вождя пролетариата" и его назвали Ленинским. А потом началась декоммунизация. Местные жители собрали подписи с просьбой вернуть селу старое название Ленское… но тщетно.

"Була сходка, підписи збирали - все, щоб по тому старому - Ленське щоб було, як пішла оця і сказали перейменувать", - говорит Владимир Гайдаш, житель села Ленское.

Чубовка - так Верховная Рада решила переименовать село. Оно входит в состав Носачевского сельсовета. Председатель рассказывает - жители с негодованием восприняли такое решение.

"Де в нас зараз знаходиться Ленське і де раніше знаходилась корчма "Чуба", яку пізніше назвали Чубівка - це дві великі різниці. Відповідно, ми не пов'язували з цим географічним розташуванням. Громада невелика, у 260 чоловік, але вона відстоювала позицію", - заявил Виктор Кравченко, голова Носачевского сельсовета.

13 марта этого года Верховная Рада все-таки проголосовала за возвращение названия - Ленское. В этом помог депутат Сергей Рудык - он здесь частый гость. Местной громаде нардеп помогает и в реализации сложных социальных проектов, и в элементарных вещах. Например, сооружение этой детской площадки. Село переименовали как раз к годовщине создания Смелянского района.

"Оголошується подяка народному депутату України Рудику Сергію Ярославовичу за вирішення нагальних проблем Смілянського району, та системне відстоювання інтересів його жителів!"

Из своего избирательного округа нардеп практически не выезжает. Говорит, иначе о проблемах местных жителей узнать не сможет. И сейчас одна из главных - это дороги. Только в прошлом году при его содействии в районе отремонтировали дороги более чем на 100 миллионов гривен. Но в основном - это трассы государственного значения, остальные планируют обновить в этом году.

"В цьому році є шанс, що ми отримаємо цей прорив. Я анонсую ремонт дороги з Сміли до Кам'янки, в минулому році зробили дорогу з Сміли до Кам'янки, як державну дорогу. В цьому році ми робимо все можливе і не можливе щоб з'явилася дорога Сміла - Кам'янка через села Березняки, поворот на Райгород і так далі, і так далі - 30 кілометрів непроїзної дороги, де я особисто не раз уже бував", - заявил Сергей Рудык, народный депутат Украины.

Планы вполне реальные, уверяет нардеп, и призывает местные власти активно содействовать в их реализации.