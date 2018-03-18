Самыми счастливыми являются люди, которые занимаются частной предпринимательской деятельностью, убеждены британские ученые.

В опросе британских специалистов приняли участие 5 тыс. респондентов из Великобритании, США, Новой Зеландии и Австралии, пишет Independent.

Несмотря на то, что в большинстве случаев жизнь частных предпринимателей связана со стрессом, а доход нестабилен, их уровень счастья существенно выше по сравнению с людьми, которые работают в найме.

В различных направлениях деятельности предприниматели были значительно успешнее в своей карьере и чувствовали себя более удовлетворенными своей профессиональной деятельностью.

"Частные предприниматели ценят свою автономию. У них есть свобода. Для инноваций, выражения своих мыслей и реализации своих идей. Они непрерывно получают опыт, а также могут сами управлять своим временем и не тратить на работу столько времени, сколько тратят люди в найме", - рассказывает соавтор исследования Питер Уорр.

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